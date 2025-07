O Tivoli Shopping promove nesta quarta-feira, feriado de 9 de julho, mais uma edição do projeto Adote um Pet, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável de animais e contribuir com o bem-estar da causa animal na região. Mesmo com o funcionamento especial do shopping durante o feriado, a ação será realizada a partir das 19h, em frente à loja Cobasi.

Nesta edição, dois cães filhotes e dois gatos adultos estarão disponíveis para adoção. Os interessados passarão por uma triagem e orientação antes de levar o novo amigo para casa, garantindo que os pets sejam acolhidos com carinho e responsabilidade.

“O Adote um Pet já se tornou uma ação muito querida no Tivoli e, mesmo em datas especiais como o feriado, fazemos questão de manter o projeto ativo. É uma oportunidade para as famílias visitarem o centro de compras, conhecerem os animais e refletirem sobre a importância do acolhimento responsável”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. Todos os pets disponíveis para adoção passam por avaliação veterinária, estão saudáveis e prontos para ganhar um novo lar.

Quem adotar um pet no dia da ação no Tivoli ganha um brinde especial da Cobasi – que apoia a iniciativa – e descontos exclusivos para a compra do enxoval do novo amigo.

Horário especial no feriado

Neste feriado de 9 de julho, data em que se celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, o Tivoli Shopping funcionará em horário especial: das 14h às 20h para lojas e quiosques, e das 11h às 22h para a praça de alimentação e restaurantes.

A data é uma oportunidade para curtir momentos de lazer e descanso em família, aproveitando a variedade de atrações que o empreendimento oferece. Além do Adote um Pet, o público poderá visitar o Museu do Videogame Itinerante, conhecer a nova atração infantil Patrulha Kids, explorar as lojas e quiosques, e desfrutar da gastronomia variada nos restaurantes e na praça de alimentação.

Serviço:

Adote um Pet

Data: 09 de julho de 2025

Horário: a partir das 19h

Local: em frente à Cobasi – Tivoli Shopping