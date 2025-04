O Tivoli Shopping realiza a partir desta quinta-feira, dia 10, mais uma edição do Liquida Eletro, iniciativa já conhecida pelos clientes e que movimenta o setor de eletroeletrônicos com descontos exclusivos e condições diferenciadas para pagamento. A ação, que acontece até domingo, reúne as principais lojas do segmento com ofertas em itens como geladeiras, fogões, máquinas de lavar, televisores, celulares, eletrodomésticos, entre outras.

Já tradicional no centro de compras, o objetivo da ação é oferecer aos consumidores a oportunidade de adquirir eletroeletrônicos desejado há tempos com preços que realmente cabem no bolso. Este ano, 12 lojas participam do Liquida Eletro do Tivoli: Kalunga, Magazine Luiza, Casas Bahia, Crocase, Pernambucanas, Tem Celulares, Samsung, Foto Eletron, Shalom, Gift’Case, Iplace e Vivo.

“O Liquida Eletro é sempre muito aguardado pelos nossos clientes. É uma oportunidade excelente para renovar os eletrodomésticos da casa, comprar aquele celular tão desejado ou aproveitar as condições especiais em produtos de tecnologia. Sabemos que muitos consumidores se programam para esse momento, e por isso buscamos sempre trazer ofertas atrativas e lojas com ampla variedade”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para facilitar a busca pelas melhores promoções, algumas ofertas serão divulgadas nas redes sociais oficiais do centro de compras (Facebook Tivoli Shopping e Instagram @tivoli.shopping).