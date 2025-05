O universo da cultura pop, dos jogos, filmes, séries e quadrinhos invade mais uma vez o Tivoli Shopping. A partir desta segunda-feira, dia 12, o centro de compras recebe a segunda edição da exposição “O Mundo Geek”, uma iniciativa da Smab – Escola de Música e Artes, de Santa Bárbara d’Oeste. A mostra é gratuita e estará aberta à visitação até o dia 30 de maio, em frente à Cobasi.

A exposição reúne 21 obras criadas por alunos e professores da Smab, utilizando diferentes técnicas artísticas como grafite, lápis de cor, nanquim e giz pastel. Todos os trabalhos têm como inspiração o rico e criativo universo geek — que abrange temas como tecnologia, ciência, ficção científica, jogos, mangás, super-herois e cinema.

“Celebrar o mundo geek é celebrar a criatividade, a imaginação e o talento. Estamos muito felizes em receber novamente essa exposição no Tivoli, que além de valorizar a produção artística local, encanta nossos visitantes com um tema tão querido e atual“, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Mostra terá atividades interativas

Além da mostra artística, a programação conta com dois dias especiais com atividades interativas:nos dias 17 e 25 de maio, a partir das 17h, o público poderá ser desenhado ao vivo em estilo mangá, uma das vertentes mais populares da cultura geek. Algumas obras também estarão disponíveis para venda durante o evento.

A exposição integra a comemoração do Dia do Orgulho Geek (também conhecido como Dia do Orgulho Nerd), celebrado em 25 de maio. A data marca a estreia do primeiro filme da saga Star Wars (em 1977) e se consolidou mundialmente como uma homenagem à paixão por cultura pop, tecnologia e ficção.

“A proposta da exposição é valorizar o talento dos nossos alunos e professores, ao mesmo tempo em que promovemos o universo geek como expressão artística e cultural. Estamos muito felizes com a possibilidade de expor novamente no Tivoli e esperamos o público para conferir de perto esse trabalho feito com tanto carinho e dedicação“, destaca Aguimar Simões Bacchin, proprietário e professor da Smab.

Serviço:

Exposição “O Mundo Geek”

🗓️ Quando: de 12 a 30 de maio de 2025

⏱️Horário: Sexta e sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 14h às 20h

📌 Local: Em frente a Cobasi | Tivoli Shopping

🖌️ Nos dias 17 e 25 de maio, a partir das 17h, desenhos ao vivo em estilo mangá