Em clima de alegria e muita diversão, o Tivoli entra no universo encantador de Lilo & Stitch, um dos personagens mais amados da Disney. Com a estreia do novo filme marcada para esta quinta-feira, dia 22, o shopping preparou uma série de ações temáticas para animar fãs de todas as idades — com destaque para o meet and greet com o Stitch e a divertida Fábrica do Stitch, onde as crianças poderão montar seus próprios mascotes.

A programação especial começa com a instalação de um lounge ambientado com referências ao universo de Stitch em frente as lojas Renner e Riachuelo.

“Stitch é um personagem que ultrapassa gerações e desperta memórias afetivas, além de ser um grande sucesso atual. Pensando nisso, criamos uma programação divertida, sensorial e interativa, ideal para a criançada e toda a família vivenciarem momentos únicos no shopping”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Encontro com Stitch: momentos inesquecíveis

Já nos dias 24 e 25 de maio (sábado e domingo), o Tivoli realiza o “meet and greet” com o Stitch. As famílias poderão tirar fotos com o personagem em sessões gratuitas realizadas em frente ao Restaurante Coco Bambu.

As sessões terão duração de 30 minutos cada, nos seguintes horários: 14h às 14h30, 15h às 15h30, 16h às 16h30, 17h às 17h30 e das 18h às 18h30.

A participação será por ordem de chegada — é só entrar na fila para garantir o registro com o alienígena mais travesso (e adorável) da galáxia.

Tivoli terá Fábrica do Stitch: monte seu próprio mascote

Para tornar a experiência ainda mais mágica, nos dias 31 de maio e também em 01, 07 e 08 de junho o shopping recebe a Fábrica do Stitch, uma oficina gratuita em que as crianças poderão personalizar e montar seu próprio personagem com materiais lúdicos e criativos.

A atividade será realizada às 14h, 15h, 16h e 17h, em frente ao Restaurante Coco Bambu, em sessões com duração aproximada de 40 minutos.

Durante as oficinas, as crianças serão acompanhadas por monitores capacitados, incluindo profissionais preparados para dar suporte a crianças com autismo e outras condições que demandem atenção especial, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e educativo.

As inscrições para a iniciativa são presenciais e feitas no local, a partir das 13h de cada dia, mediante disponibilidade de vagas.

Live-action estreia na quinta-feira no Moviecom do Tivoli

E os amantes de Lilo & Stitch poderão conferir a partir de quinta-feira, dia 22, no Moviecom do Tivoli o live-action desse famoso clássico da Disney.

Além de assistir o tão aguardado filme, que conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro, fãs também poderão adquirir, na bomboniere do cinema, o baldão mais fofo da galáxia, que estará disponível para venda por tempo limitado.

