Sessão inclusiva acontece no dia 22, às 11h, na sala 02 do Moviecom

O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 22, mais uma edição do MovieCOMtodos, projeto que oferece sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A exibição será às 11h, na Sala 2, com o filme “Um Cabra Bom de Bola”.

O MovieCOMtodos é uma iniciativa que reforça o compromisso do Tivoli com a inclusão, acessibilidade e acolhimento, proporcionando uma experiência de lazer adaptada às necessidades sensoriais do público.

O projeto consiste em sessões especiais com adaptações que tornam o ambiente mais confortável para pessoas com TEA. Entre os diferenciais estão:

Som reduzido

Iluminação parcial durante toda a sessão

Portas abertas

Liberdade para circular na sala

Ambiente acolhedor e respeitoso

A proposta é garantir que todos possam aproveitar o cinema com tranquilidade, reduzindo estímulos que possam causar desconforto. “O MovieCOMtodos é uma ação que traduz nosso compromisso com a inclusão. Queremos que o cinema seja uma experiência acessível a todas as famílias, respeitando as diferentes necessidades e promovendo momentos de lazer com acolhimento e respeito”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A sessão exibirá o filme “Um Cabra Bom de Bola”, animação leve e divertida que promete envolver crianças e adultos com uma história cheia de aventura, superação e espírito esportivo, tornando a experiência ainda mais especial para o público familiar.

A sessão tem foco em pessoas com TEA, seus familiares e acompanhantes. Os ingressos podem ser adquiridos pelos canais oficiais do cinema como o site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do cinema.

Serviço

MovieCOMtodos

Domingo, 22 de fevereiro de 2026

11h

Sala 2 – Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping