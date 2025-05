Tivoli Shopping recebe nova edição do Encontro de Pokémon neste final de semana

Leia + sobre Famosos, artes e música

Após o sucesso da primeira edição no início deste ano, o Encontro de Pokémon retorna ao Tivoli Shopping com uma programação ainda mais completa para os fãs do universo de criaturas mais famosas do mundo dos jogos. Desta vez, o evento será realizado em dois finais de semana, nos dias 26 e 27 de abril e 03 e 04 de maio, sempre das 14h às 20h, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

Realizado em parceria com a loja Geek, o evento é gratuito e contará com oficinas para novos jogadores, torneios de Pokémon TCG e Pokémon Pocket, gincanas temáticas e o tradicional momento de trocas de cartas entre os participantes. A programação da segunda edição, que também conta com parceria do Canal Fala Meowth, foi pensada para atender todas as idades, incentivando o aprendizado, a interação e o espírito colaborativo entre os fãs da franquia.

“O universo Pokémon encanta todas as gerações e estamos muito felizes em trazer de volta esse evento que conquistou o público na primeira edição. Com a parceria da loja Geek, conseguimos montar uma programação rica, interativa e acessível, reforçando nosso compromisso em oferecer lazer de qualidade para toda a família“, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A expectativa é repetir o sucesso da edição anterior, que contou com grande adesão do público e reuniu jogadores experientes e iniciantes em momentos de troca, diversão e aprendizado. O evento contará novamente com a presença de jogadores experientes, incluindo nomes que já participaram de torneios nacionais e internacionais.

A programação do primeiro final de semana do evento conta com:

Sábado, dia 26: 14h às 16h: Escola Pokémon

16h às 18h: Gincanas Pokémon

18h às 20h: Troca de cartas

Domingo, dia 27: 14h às 16h: Torneio Pokémon TCG e Pocket

16h às 18h: Gincanas Pokémon

18h às 20h: Troca de cartas



No segundo final de semana, o evento também será das 14h às 20h. No sábado, dia 03, está prevista a Escola Pokémon, das 14h às 16h. Na sequência serão realizadas gincanas e, das 18h às 20h acontecem as trocas de cartas.

Já no domingo, dia 04, a programação começa às 14h com Torneio Pokémon TCG e Pocket. Das 16h às 18h acontecem as gincanas e, encerrando o evento, troca de cartas das 18h às 20h.

“O Pokémon é um universo que une pessoas e incentiva o aprendizado de forma divertida. Nossa primeira edição foi muito bem recebida, e agora voltamos com uma programação ainda mais completa. Teremos oficinas, torneios e momentos de troca para novos e antigos fãs“, completa a coordenadora de Marketing do Tivoli.

Serviço:

Encontro de Pokémon

📅 Datas: 26 e 27 de abril e 03 e 04 de maio

⏰ Horários: 14h às 20h

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP