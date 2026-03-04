Mostra reúne 30 obras produzidas por alunos da escola de arte e fica em cartaz até 15 de março

O Tivoli Shopping recebe até o dia 15 de março a exposição coletiva da escola de arte Studio Art, sob orientação do professor Walcirlei Siqueira. A mostra apresenta 30 obras produzidas por alunos da instituição e convida o público a apreciar a expressividade e autenticidade do fazer artístico tradicional.

A exposição reúne produções desenvolvidas nas técnicas de sombreamento, lápis de cor, aquarela e pastel oleoso. As obras estão emolduradas e expostas em cavaletes de madeira em frente às lojas Renner e Riachuelo.

Arte construída a partir da observação e criatividade

Em um cenário cada vez mais dominado pelas tecnologias e pelo excesso de telas, o Studio Art propõe o resgate do fazer artístico tradicional, estimulando crianças, jovens e adultos a explorarem a criatividade por meio de materiais clássicos das artes visuais.

Segundo Walcirlei, os desenhos e pinturas foram elaborados a partir de um processo que valoriza a pesquisa, a observação direta e o estudo das formas. Ele explica que a proposta pedagógica do Studio Art não utiliza técnicas de decalque ou reprodução mecânica. “Cada aluno escolhe seu modelo e desenvolve a obra a partir da própria interpretação e domínio técnico”, diz. “Cada obra carrega a sinceridade e a dedicação de quem a produziu. Nosso compromisso é respeitar a identidade artística de cada aluno”, completa o artista.

“Receber essa nova exposição do Studio Art reforça nosso compromisso em promover cultura e valorizar talentos locais. A arte tem o poder de transformar, estimular a criatividade e fortalecer a conexão das pessoas com o que é essencial”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

As obras ficarão expostas no Tivoli até o dia 15 de março, ampliando o alcance dessa produção, proporcionando visibilidade aos alunos e fomentando o contato do público com a arte local.

📌 Serviço

Exposição Studio Art

📅 Até 15 de março de 2026

📍 Em frente às lojas Renner e Riachuelo | Tivoli Shopping