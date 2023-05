Tivoli e o apoio a famílias com autistas

“As sessões são sempre muito especiais. É um projeto importantíssimo para a minha família.” É assim que a líder de suporte técnico Thalita Politori, mãe de Joaquim Politori Argentin, autista de 6 anos, define o MoviecomTodos, projeto realizado mensalmente pelo Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping, com sessões e exibições adaptadas para quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ir ao cinema é algo simples no cotidiano das famílias, mas para um autista pode ser muito desafiador e estressante. Para eles, o som é alto demais, os filmes exigem concentração e o espaço pode fazer com que se sintam confinados, sem falar nos “olhares julgadores” que podem surgir das pessoas que estiverem no cinema e não entenderem muito bem o motivo da inquietação do autista.

Considerando tudo isso, o projeto MoviecomTodos consiste em adaptar a sessão, promovendo ajustes na sala de exibição que são fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva.

Durante a sessão, as luzes permanecem parcialmente acesas, o filme é dublado, o volume do som é reduzido e a porta fica aberta para a circulação livre da plateia, que pode entrar e sair quando necessário. Além disso, propagandas e trailers comerciais não são veiculados e a sessão já começa com o filme.

“É um dia em que podemos ficar à vontade no cinema, pois o Joca fica livre para poder curtir do jeitinho dele, rindo, correndo ou só assistindo, sem nos preocuparmos se incomodará alguém, pois ali todos nos respeitamos e damos esse espaço para os pequenos. E, com isso, nós, pais, também conseguimos curtir com o coração em paz”, destaca Thalita.

Assim como é para ela, a sessão MoviecomTodos tem sido refúgio e alternativa de lazer para diversas outras mães e famílias de autistas de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e região. Segundo Vivian Ribeiro Barboni, a comunidade autista tem apresentado um feedback muito positivo em relação ao projeto.

Vivian é mãe de João Pedro, de 11 anos, que é autista, criadora da página Na Contramão do Autismo e compartilha nas redes sociais informações sobre o assunto. Ela prestou consultoria ao Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping para a implantação do projeto em Santa Bárbara d’Oeste e sempre participa com sua família das sessões adaptadas.

“Tem sido muito especial acompanhar esse projeto. Vendo nos dias de sessão e também pelas mensagens que recebo, percebo que as famílias estão gostando muito da experiência”, conta. “Muitas famílias estão indo ao cinema com os filhos pela primeira vez, como um teste, para saber como ficam. O medo do desconhecido é um desafio, mas durante a sessão MoviecomTodos, eles podem fazer essa experiência de uma forma mais tranquila. A cada sessão, a quantidade de público tem aumentado. De modo geral, o projeto tem sido um sucesso”, afirma.

Edição de maio

A edição deste mês do MoviecomTodos será neste domingo (7/5), às 11h, com o filme será “Guardiões da Galáxia – Volume 3”, final épico de uma das trilogias mais amadas. As sessões adaptadas são realizadas sempre aos domingos, às 11h. O dia e horário também foram planejados para minimizar qualquer desconforto aos autistas, já que aos domingos de manhã o shopping tem um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.

Todos os ingressos da sessão MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser comprados antecipadamente ou na hora na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda on-line.

Com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas também recebem isenção do pagamento do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

“O acesso ao lazer e ao entretenimento é um direito de todos e esse projeto MoviecomTodos reforça isso, impactando de maneira positiva a vida dos autistas e suas famílias. Promover a inclusão é algo importante e necessário”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Vivência e socialização

Na última semana, o Tivoli Shopping recebeu também a visita de uma turma do Nexo Instituto de Psicologia, que tem uma unidade específica para o tratamento de pessoas no espectro autista. Profissionais e voluntários levaram pacientes para viverem uma experiência de socialização no shopping e no cinema, onde participaram de uma sessão convencional.

“Foi uma experiência muito positiva. Reunimos mais de 50 pessoas. Levamos adultos e adolescentes, e ensinamos a comprar a entrada do cinema e a pipoca, e a fazer o pagamento, passando o cartão ou usando dinheiro e conferindo o troco. Nosso objetivo é orientá-los e introduzi-los na sociedade como ela é. Queremos que eles se adaptem a essa realidade, dentro das particularidades deles, claro”, explica Fernanda Soares Garcia, uma das psicólogas do Nexo.

Ela conta que, após a ida ao cinema, alguns deles ficaram no shopping, passeando, comendo na Praça de Alimentação e visitando lojas. O grupo aproveitou a visita também para distribuir panfletos informativos sobre autismo a lojistas e consumidores.

“Tem que haver o respeito e isso só ocorre com a conscientização, quando as pessoas passam a entender o que é o autismo. Foi uma ação muito bacana e proporcionou uma vivência importante para eles. Agradecemos ao Tivoli pela recepção. Já estamos querendo repetir o programa”, diz a psicóloga.

