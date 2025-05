Tivoli Shopping é finalista pela 6ª vez no Prêmio Abrasce

O Tivoli Shopping foi novamente reconhecido por seu comprometimento social e impacto na comunidade. Pela sexta vez, o centro de compras é finalista do Prêmio Abrasce, tradicional premiação que valoriza iniciativas de destaque no setor de shopping centers de todo o país. A campanha que levou o shopping à final foi o “Natal Solidário: Compartilhando Sorrisos e Esperança”, uma ação envolvente e transformadora realizada no fim do ano passado. A iniciativa concorreu com 730 cases publicados, considerado recorde de inscritos desde o início da premiação.

Realizada pelo terceiro ano consecutivo, a campanha promoveu a arrecadação de brinquedos que foram entregues pessoalmente pela equipe do shopping junto do Papai Noel que participou da Campanha de Natal, além do 19º BPM/I e parceiros em 10 bairros de alta vulnerabilidade social de Santa Bárbara d’Oeste. Foram aproximadamente 1.500 presentes distribuídos, marcando o Natal de centenas de crianças com carinho, esperança e afeto.

“Estar entre os finalistas do Prêmio Abrasce é sempre um reconhecimento muito especial, ainda mais com um projeto que mobilizou tantos parceiros e aqueceu o coração de tanta gente. Esse é o papel que o Tivoli acredita e quer continuar cumprindo: ser um shopping presente, que transforma e se conecta com sua comunidade”, afirma Núbia Castro, gerente geral do shopping.

Um dos grandes diferenciais da campanha foi o envolvimento do público desde o início, com uma caixa de arrecadação posicionada junto ao trono do Papai Noel, que incentivava as crianças a doarem brinquedos. Vídeos personalizados, visitas a escolas e a entrega humanizada dos presentes reforçaram o compromisso do shopping com a empatia e a inclusão.

A campanha de arrecadação de brinquedos integrou as ações do “Natal Sempre Presente”, promovido pelo Tivoli Shopping em 2024. Além do caráter solidário, a campanha contou com uma decoração especial, que encantou o público com mais de 230 mil luzes pelos corredores e área externa, uma árvore de 13 metros na Praça de Alimentação e outra, de 18 metros, no estacionamento. O Papai Noel também foi um dos grandes destaques, recebendo famílias e crianças em um espaço temático.

Natal Solidário

“É uma alegria imensa sermos finalistas mais uma vez — e com uma ação que carrega tanto significado. O Natal Solidário transforma o ato de doar em uma experiência afetiva, tanto para quem recebe quanto para quem participa. O Tivoli se orgulha em fazer parte de momentos tão especiais na vida das famílias da nossa região”, completa Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli Shopping.

O Prêmio Abrasce – promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a premiação reconhece, todos os anos, projetos inovadores que se destacam pelo impacto social, ambiental ou econômico.

No ano passado, o Tivoli foi finalista do prêmio com a campanha Outubro Rosa, que incluiu desfile, corte solidário, conscientização e valorização sobre o câncer de mama, e também com o cenário inclusivo da Barbie para pessoas com deficiência, lançado durante a estreia do filme.

Em 2023, o shopping ganhou o bronze na renomada premiação com a Feira da Empregabilidade. No ano anterior, o centro de compras havia conquistado a prata na categoria Natal. O Tivoli também concorreu ao prêmio em 2021, quando foi finalista com o projeto Feira da Empregabilidade e em 2019, com a campanha “Natal de 20 Anos do Tivoli Shopping”.