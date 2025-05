Prepare-se para um mergulho no universo dos games! O Tivoli Shopping será palco pela primeira vez da Feira de Games Itinerante, uma iniciativa que reúne apaixonados por consoles, jogos, cultura geek e itens colecionáveis. O evento acontece de sexta a domingo (16 a 18 de maio) e será realizado em frente ao Restaurante Coco Bambu.

Criada em 2013 na cidade de Taubaté, a Feira de Games já conquistou milhares de fãs por onde passa. Desde 2023, passou a ganhar o Brasil em formato itinerante, levando a diferentes regiões um acervo incrível de jogos novos e retrô, consoles clássicos, action figures, quadros temáticos, HQs, acessórios geek e, claro, o destaque que dá nome ao evento: a tradicional troca de games.

No Tivoli, o público poderá conferir os stands que, além de itens para trocas, compras e vendas de games, contarão com vários itens de decorações temáticos, chaveiros, pelúcia, entre outros materiais.

“Ficamos felizes em trazer esse evento para o Tivoli pela primeira vez. A Feira de Games desperta a nostalgia em quem cresceu jogando videogame, mas também encanta novas gerações e queremos proporcionar momentos de alegria, descobertas e boas trocas entre os visitantes”, comenta Eder Jefferson Xavier Kuster Junior, um dos organizadores da feira.

Quem passar pelo Tivoli no período poderá conferir:

Trocas de jogos e consoles, considerado o grande diferencial da feira;

Vendas de games novos e retrô, acessórios e artigos geek;

Impressão 3D de personagens e objetos.

Entre os expositores confirmados para a Feira estão Exk Cards e Games, Games Action, Baú de Jogos e Games, Pororó Games Clássicos, Spider Games Taubaté e Shin Eskema Games.

O evento se destaca como um verdadeiro ponto de encontro para os fãs de tecnologia e cultura pop. Com forte apelo nostálgico e variedade de produtos, a feira atrai desde colecionadores experientes até crianças em seu primeiro contato com o universo gamer.

“Acreditamos no poder do entretenimento como forma de criar memórias afetivas com nossos visitantes. A Feira de Games chega para ampliar ainda mais esse leque, unindo diversão, cultura geek e interação entre as gerações”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Serviço:

Feira de Games Itinerante 📅 Data: Sexta, sábado e domingo (dias 16, 17 e 18 de maio)

⏱️Horário: Sexta e sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 14h às 20h

📍 Local: Em frente o Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping