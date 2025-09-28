Tivoli Shopping recebe Jump Folia, parque inflável coberto com 800 m²

Estrutura garante aventura, segurança e lazer para toda a família durante o mês das crianças

O Tivoli Shopping recebe a partir de sexta-feira, dia 26, uma atração inédita que promete conquistar toda a família: o Jump Folia, um parque inflável totalmente coberto, com mais de 800 metros quadrados de pura diversão e que ficará instalado no centro de compras até o final do mês de outubro, em celebração ao Mês das Crianças.

Com percursos emocionantes e descidas de até 8 metros de altura, o Jump Folia traz um conjunto de atrações que vão desde pula-pula e escorregadores temáticos até torres de escalada e pistas de obstáculos, garantindo aventuras inesquecíveis para todas as idades.

O ambiente é coberto, com música animada e iluminação especial, criando uma atmosfera vibrante e segura. “Estamos muito felizes em receber o Jump Folia pela primeira vez no Tivoli. É uma atração diferenciada, que combina aventura, lazer e segurança e que vem para abrilhantar ainda mais a programação especial do Mês das Crianças. Queremos oferecer experiências memoráveis para toda a família”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Atração para todas as idades

O Jump Folia é inclusivo e pensado para atender desde os pequenos até os mais aventureiros. Crianças menores de 5 anos podem participar acompanhadas de um responsável, enquanto os maiores contam com a presença de monitores especializados durante toda a experiência.

“O parque foi desenvolvido para unir gerações em um mesmo espaço de diversão. O Tivoli sempre busca novidades que ofereçam lazer de qualidade e o Jump Folia reforça esse compromisso com a comunidade regional”, complementa a coordenadora.

SERVIÇO

Jump Folia no Tivoli Shopping

📅 Quando: De 26 de setembro a 26 de outubro de 2025

⏰ Horário:

Terça a quinta: das 15h às 20h

Sexta: das 15h às 21h

Sábados, domingos e feriados: das 14h às 21h

📍 Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

💲 Valores:

Terça a sexta: R$ 40 (30 min) | R$ 60 (60 min)

Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (30 min) | R$ 70 (60 min)

Crianças menores de 5 anos: entrada paga + acompanhamento de responsável (gratuito)

Crianças com necessidades especiais: 50% de desconto mediante comprovação

Aniversariantes: 50% de desconto durante a semana do aniversário, mediante documento

Vendas antecipadas pelo site Olha o Ingresso ou na bilheteria.

❗ Observações:

Obrigatório uso de meias antiderrapantes (vendidas no local).

O tempo começa a contar a partir da entrada na atração.

