O mês de agosto será ainda mais especial para quem ama os animais! O Tivoli Shopping realizará todas as quartas-feiras a tradicional feira Adote um Pet, com o objetivo de dar visibilidade a cães e gatos em situação de abandono e encontrar famílias dispostas a oferecer um novo começo para esses animais.

A ação, que já faz parte do calendário fixo do shopping, ganha uma frequência maior neste mês como resposta ao crescente número de animais abandonados na região. “O Tivoli sempre foi um espaço de acolhimento e responsabilidade social. Ao ampliar a campanha neste mês, queremos não apenas facilitar a adoção, mas também sensibilizar a comunidade sobre a importância da posse responsável”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Nesta semana, dia 06, estarão disponíveis para adoção cinco cachorrinhos e três gatinhos, prontos para receber uma nova chance de viver com uma família amorosa. A feira acontece em frente à loja Cobasi e é fruto de uma parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controles de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste.

Além de ajudar os animais, a feira reforça o compromisso do empreendimento com causas sociais e convida os visitantes a refletirem sobre empatia, cuidado e responsabilidade com os animais.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. Todos os pets disponíveis para adoção passam por avaliação veterinária, estão saudáveis e prontos para ganhar um novo lar.

A loja Cobasi – que apoia a iniciativa – oferece um brinde especial a quem adotar um pet durante a ação e, também, descontos exclusivos para a compra do enxoval do novo amigo.

SERVIÇO

Adote um Pet – edição especial de agosto

Quando: dias 06, 13, 20 e 27 de agosto de 2025

Horário: a partir das 19h

Local: em frente à Cobasi – Tivoli Shopping