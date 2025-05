O Tivoli Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 14, uma seleção especial para contratação de auxiliar de limpeza. O Mutirão de Emprego para preenchimento destas vagas acontece das 9h às 16h. Além de preencher vagas para auxiliar de limpeza do próprio shopping, a iniciativa também receberá currículos de profissionais interessados em trabalhar nas lojas do centro de compras.

“Estamos sempre atentos às necessidades da comunidade e sabemos o quanto ações como essa são importantes para promover inclusão e geração de renda. O Tivoli tem um compromisso social de oferecer mais do que experiências de compras, mas também oportunidades reais para as pessoas”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para as vagas de auxiliar de limpeza, os interessados devem comparecer diretamente ao shopping na quarta-feira, dentro do horário da ação, e procurar por Elaine, na Administração.

Já para as vagas em lojas do centro de compras, os currículos podem ser entregues presencialmente, na recepção do centro de compras, ou enviados por e-mail para [email protected].

Serviço:

Mutirão de Emprego | Tivoli Shopping

📅 14 de maio (quarta-feira)

🕘 Das 9h às 16h

📍 Administração do Shopping

👥 Vagas para auxiliar de limpeza (ir até a ADM e procurar por Elaine)

🛍️ Vagas em lojas do shopping (currículos na recepção ou pelo e-mail)

