Tribunal de Justiça analisou recurso da Prefeitura contra suspensão do PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) para contratar empresa de estudos de viabilidade

Em decisão monocrática proferida na última sexta-feira (5), a relatora Cynthia Thomé, do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), extinguiu o processo do PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) destinado a selecionar empresa para estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica de concessão do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Americana.

A magistrada analisou o recurso ‘agravo de instrumento’ interposto pela Prefeitura de Americana contra decisão que suspendeu o PMI. A suspensão foi determinada pela Secretaria de Planejamento de Americana em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), o que acabou tornando o recurso ‘sem objeto’. Sendo assim, a perda do objetivo da demanda gerou a chamada ‘ausência de interesse processual’, levando à extinção do processo.

Com isso, podem ser recomeçados os estudos sobre a viabilidade de conceder o DAE (Departamento de Água e Esgoto) para a iniciativa privada. Em 18 de agosto, opositores ao governo do prefeito Chico Sardelli (PL) celebraram uma liminar suspendendo os estudos. O ex-vereador Renato Martins e a então presidente do diretório municipal do Agir, Sara Cristiane Pinto Talarico, ingressaram com a ação popular.

Os levantamentos eram realizados por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse. O TJ-SP havia retomado o PMI até a decisão do agravo, que definiria se a liminar que a prefeitura conseguiu se manteria ou se seria derrubada, voltando tudo como determinado pela Justiça de Americana. Os estudos eram feitos, desde o mês de abril, por um consórcio formado pela Houer Consultoria e Concessões Ltda e pela M Viana Advogados.

Em agosto, o juiz Willi Lucarelli suspendeu em caráter liminar os levantamentos por conta de “fortes indícios de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público”. A decisão foi proferida após o magistrado acolher os argumentos de Sara e Renato: a suposta duplicidade de objeto, já que, em 2022, a prefeitura admitiu por meio de licitação uma empresa, a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), para estudar a concessão do esgoto.

Estudo

Como houve a contratação anterior, os autores da ação argumentaram que a Houer e a M Viana não poderiam estar estudando a questão do esgoto — ainda que, desta vez, a água também esteja dentro do pacote. Além disso, foi contestado o valor de ressarcimento ao consórcio pelos estudos, que consiste em R$ 3 milhões somados a uma parcela correspondente a 3% da arrecadação da concessionária que assumir os serviços do DAE (outorga variável).

Segundo Sara e Renato, o montante total seria “desproporcional” e poderia chegar a R$ 11 milhões. Também foram questionados requisitos do PMI, que teriam restringido a participação de empresas no chamamento público. Por sua vez, a Administração Municipal havia apresentado um agravo à liminar dada pela 2ª Vara Cível de Americana. Em seguida, o TJ-SP havia avaliado o instrumento jurídico e anulou a suspensão dos estudos, até a conclusão do julgamento definitivo da liminar.

A administração americanense argumenta que a exigência de atestado técnico garantiria a confiabilidade e efetividade dos estudos. Além disso, que os valores eram compatíveis com o setor, não haveria duplicidade do objeto e não houve favorecimento, já que 17 empresas se interessaram e não há ação judicial em curso. “A suspensão do PMI impede o cumprimento da universalização dos serviços de saneamento básico aos munícipes”, aponta.

É citado também pela Prefeitura o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público, que impõe o compromisso do aprimoramento do sistema de saneamento básico. E que ainda não se iniciaram os prazos para consulta e audiência pública.

Questionada pelo NM, a Prefeitura de Americana informou o seguinte: “A recente decisão do TJ-SP apenas aponta que o recurso apresentado pela Prefeitura de Americana perdeu o objeto, uma vez que a PMI está suspensa por decisão do TCE (Tribunal de Contas do Estado). O município informa que irá recorrer”.