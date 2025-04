O espetáculo de teatro infantil “As Aventuras de Moana, Lilo & Stitch”, uma produção da Cia dos Três – Rickartes, será encenado domingo, dia 13, às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana), com classificação indicativa para todas as idades. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e crianças com menos de 2 anos não pagam. É possível retirá-los na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com.

Americana

A peça apresenta Alice, uma menina que ama histórias. Todo dia, seu avô Aníbal a encanta com contos mágicos. No dia do seu aniversário, vestida como Moana, ela adormece ouvindo mais uma história e desperta em um mundo de fantasia, vivendo uma aventura incrível.

“O teatro infantil reúne magia, educação e entretenimento e tem o poder transformador de fazer sonhar. Convido as famílias a prestigiarem este e demais espetáculos do gênero”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O horário de funcionamento da bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase é de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.