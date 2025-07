Stand up com Paul Cabannes em Americana

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, neste sábado (5), às 20h, o stand up “Alma de Brasileiro”, apresentado por Paul Cabannes, seguido por mais de 2 milhões de contas no Instagram. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e podem ser adquiridos no site ingressodigital.com e nas bilheterias do teatro, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana. A classificação indicativa é de 12 anos.

Após uma década morando no Brasil, o francês Paul Cabannes compartilha com o público sua visão peculiar da cultura brasileira. Em “Alma de Brasileiro”, ele destaca modos e expressões brasileiras cotidianas e que são traços marcantes de nossa identidade. Seu show é um retrato que responde à pergunta: “O que é ter alma de brasileiro?”.

“O stand up é um gênero muito bem aceito pelo público de Americana e a expectativa é de que o Teatro Municipal tenha mais uma noite de casa cheia e muita diversão”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP