Todos nós precisamos de números de telefones temporários às vezes

Se você quer proteger a si mesmo ou a sua empresa, às vezes é bom ter um número de telefones temporários. Números de telefone temporários podem ser usados ​​como um cartão de chamada para chamadas feitas, um número alternativo para clientes que não desejam que seus telefones comerciais apareçam no identificador de chamadas e muito mais. Aqui estão algumas das situações mais comuns em que os números de telefone temporários são úteis:

Todos nós precisamos de números de telefone temporários às vezes

Você pode estar se perguntando por que precisaria de números de telefone temporários. Afinal, as pessoas não usam telefones fixos e celulares para fazer ligações? A verdade é que as pessoas fazem chamadas com esses dispositivos, mas às vezes têm outras necessidades para as quais esses telefones simplesmente não são adequados.

Aqui estão alguns exemplos de quando você pode precisar de números de telefone temporários:

Você está fazendo uma pesquisa de mercado para uma empresa e deseja realizar entrevistas por telefone. Como sua empresa ainda não possui um número próprio, seria estranho para você usar sua linha pessoal ao ligar para clientes em potencial em nome da empresa. Em vez disso, você poderia comprar alguns números locais ilimitados para conduzir essas entrevistas sem se preocupar com questões de privacidade ou com a possibilidade de alguém ligar de volta em seu próprio dispositivo posteriormente em um momento inconveniente porque não percebeu quem estava fazendo perguntas no primeiro lugar.

Você mora em uma área onde muitos operadores de telemarketing ligam para as pessoas tentando vender coisas – e ninguém gosta de ser interrompido durante o jantar! Eles continuarão ligando até desistirmos de dizer “não, obrigado” todos os dias repetidamente … então comprar algumas linhas extras significa menos assédio de vendas indesejadas, pois podemos dizer a eles que esse número não apenas pertence a outra pessoa mas também o número de outra pessoa irá expirar em breve, então não haverá nada deixado para trás de qualquer maneira.

Números de telefone temporários são números de telefone disponíveis por um curto período

Os números de telefone temporários são precisos e os números de telefone estão disponíveis por um curto período de tempo. Esses números podem ser usados ​​no lugar do seu número de telefone principal ou podem ser usados ​​para proteger sua identidade. A maneira mais comum de obter números de telefone ilimitados temporários é adquirindo-os por meio de um aplicativo em seu smartphone. Você terá acesso a quantos conjuntos de números de telefone ilimitados temporários precisar, e cada conjunto durará um tempo diferente.

Números de telefone temporários podem ser facilmente usados ​​em vez de seu número de telefone principal, permitindo que você proteja sua identidade e limite quem tem acesso às suas informações pessoais

Números de telefone temporários são uma ótima maneira de manter suas informações pessoais privadas. Ainda assim, eles também podem ser uma ótima maneira de mudar a forma como você interage com pessoas e empresas. Se você está procurando maneiras de experimentar coisas novas, aqui estão alguns dos nossos números de telefone temporários favoritos:

Use um número temporário em vez do número principal ao se candidatar a empregos. Dessa forma, os empregadores não terão acesso a detalhes pessoais sobre sua vida que possam influenciar a decisão de contratá-lo ou não.

Use um número temporário ao entrevistar candidatos para uma posição para proteger a privacidade deles e a sua!

Você pode usar vários números temporários de uma só vez – um para fins relacionados ao trabalho, outro apenas para coisas divertidas, como compras on-line ou reserva de voos (se esses sites exigirem um endereço de e-mail).

Ao pesquisar on-line por números de telefone temporários, você encontrará vários serviços

Ao pesquisar on-line por números de telefone temporários, você encontrará uma variedade de serviços diferentes. Alguns são gratuitos, outros não; alguns são locais, outros não; alguns são temporários, outros não; e assim por diante. A chave é encontrar o caminho certo que atenda às suas necessidades e preferências.

Embora não haja uma única opção melhor para todos (nem mesmo ilimitada), há uma boa chance de que pelo menos um ou dois provedores atendam às suas necessidades.

Muitos são gratuitos! Alguns oferecem números de telefone ilimitados temporários

Você pode obter um número de telefone temporário gratuito do Google Voice ou TrueCaller. Esses serviços fornecem uma variedade de números por tempo limitado, e alguns são até ilimitados.

Outros serviços:

O Grasshopper oferece vários tipos de números de telefone para escolher, incluindo a compra de um número temporário de telefone fixo ou celular, que pode ser usado em qualquer estado.

As soluções de escritório virtual da Ring Central permitem que os clientes configurem seus próprios números comerciais virtuais que funcionam em telefones comuns, smartphones, tablets e computadores.

A Telnum é uma fornecedora líder de números de telefone virtuais e outras ferramentas de comunicação relacionadas para usuários corporativos e pessoais.

Sua equipe está no setor de telecomunicações há mais de 15 anos, atendendo a milhões de clientes em todo o mundo.

Você pode obter um número de telefone ilimitado temporário da Telnum

A Telnum é a fornecedora líder de números de telefone virtuais e outras ferramentas de comunicação relacionadas, tanto para usuários corporativos quanto pessoais. Oferece vários serviços, incluindo números virtuais, VoIP e SMS.

Se procura um número de telefone ilimitado temporário ou um número fixo dedicado no seu código de área, a Telnum pode ajudá-lo! Eles podem fornecer qualquer código de área dos EUA, para que você não precise se preocupar com tarifas de longa distância ao ligar.

Palavras finais

Observe que o(s) número(s) temporário(s) que você recebe da Telnum estão disponíveis apenas para uso em uma determinada área geográfica. Isso significa que você não poderá receber chamadas de números fora desta área, a menos que sejam encaminhadas manualmente.