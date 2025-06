Torcida do Palmeiras agita Times Square na véspera da estreia no Mundial

Jogo: Palmeiras x Porto-POR l Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 (1ª rodada, fase de grupos)

Data e hora: 15/06/2025 l 19h

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Árbitro: Héctor Saíd Martínez Sorto (Honduras)

Pendurados: não há

Suspensos: não há

DESTAQUES PRINCIPAIS Palmeiras

> Classificado por ter conquistado a CONMEBOL Libertadores de 2021, o Palmeiras disputa uma edição de campeonato mundial pela quinta vez em sua história – esteve presente no Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1951 (campeão), na Copa Intercontinental de 1999 (vice-campeão), no Mundial de Clubes da FIFA de 2020 (quarto lugar) e no Mundial de Clubes da FIFA 2021 (vice-campeão).

• Já considerando a atual Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, o Verdão, inclusive, é o único clube com presença nos quatro formatos de campeonatos mundiais existentes ao longo da história (Torneio Internacional de Clubes Campeões, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes da FIFA e Copa do Mundo de Clubes da FIFA) – em seguida, aparecem Bayern de Munique-ALE, Boca Juniors-ARG, Flamengo, Fluminense, Internazionale-ITA, Juventus-ITA, Real Madrid-ESP, River Plate-ARG e Vasco da Gama, todos com presença em três deles.

> Palmeiras e Porto-POR se enfrentam pela primeira vez na história. O único clube português que já cruzou os caminhos alviverdes foi o Benfica-POR, em três oportunidades, todas no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP): pelo Torneio Internacional Charles Müller de 1955, vitória dos europeus por 2 a 1 (gol de Ney Blanco); em amistoso em 1957, novo triunfo lusitano, desta vez por 3 a 0; e também em amistoso em 1971, empate por 1 a 1 (gol de César Maluco).

• Ao longo dos três formatos de campeonato mundial já disputados (Torneio Internacional de Clubes Campeões, Copa Intercontinental e Mundial de Clubes da FIFA), o Verdão enfrentou oito adversários de sete nacionalidades diferentes: Olympique de Nice-FRA, Estrela Vermelha-SER, Juventus-ITA, Vasco da Gama, Manchester United-ING, Tigres-MEX, Al Ahly-EGI e Chelsea-ING.

> O Palmeiras jamais atuou em Nova Jersey (EUA), que será a sexta cidade onde o clube entrará em campo em jogo de campeonato mundial – as cinco anteriores foram São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Tóquio (JAP), Doha (CAT) e Abu Dhabi (EAU).

