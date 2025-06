Torcida do Rio Branco apanha da PM em Piracicaba (vídeos)

O Rio Branco Esporte Clube divulgou uma nota oficial neste sábado (21) repudiando os atos de violência ocorridos no sábado (20), no entorno do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, antes do jogo contra o XV de Piracicaba, válido pela Copa Paulista 2025.

A partida terminou com derrota do Tigre por 3 a 1.

Segundo o clube, torcedores do Rio Branco foram atacados por integrantes da torcida adversária e tiveram os ônibus da caravana depredados. Além disso, a Polícia Militar impediu que os torcedores visitantes entrassem no estádio, obrigando o retorno imediato a Americana.

Na nota, o clube afirma que a medida fere o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei nº 10.671/2003) e garantiu que dará amparo aos torcedores atingidos. “É lamentável nossa torcida não estar completa no estádio para apoiar o Tigre, além de sofrer com o vandalismo e agressões por parte da torcida da casa e da PM”, declarou o Rio Branco.

