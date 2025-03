3º Torneio de Verão de Americana tem praça de alimentação e espaço kids neste fim de semana

A 3ª edição do Torneio de Verão Esportes de Areia, evento promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, conta com praça de alimentação com food trucks e espaço kids nos dois dias de competição. O torneio acontece neste sábado (29) e domingo (30), a partir das 8h, na Orla da Praia dos Namorados, com disputas nas modalidades vôlei de praia e futevôlei. As inscrições estão encerradas.

O evento é aberto ao público. A estrutura profissional para os atletas reúne quatro quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arbitragem profissional, arquibancadas cobertas e premiações em dinheiro. O público presente também pode acompanhar apresentações musicais: no sábado, a animação fica por conta do Grupo Alto Astral, a partir das 15h, enquanto no domingo é a vez do Samba do RF, no mesmo horário.

“O Torneio de Verão já se consolidou como um grande evento esportivo e de lazer que movimenta a nossa cidade e toda a região. Além das disputas de alto nível, pensamos em uma estrutura completa para atletas e público, com opções de alimentação, espaço para as crianças e atrações musicais. Teremos um fim de semana especial para os amantes dos esportes de areia e para as famílias que forem prestigiar”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Ao todo, mais de 300 atletas de 25 cidades diferentes vão participar do torneio, que conta com disputas de vôlei de praia nas categorias Masculino, Feminino e Misto 4×4 e de futevôlei nas categorias Masculino Estreante, Masculino Iniciante, Masculino A+B, Feminino Intermediário e Misto. As inscrições serão confirmadas mediante a doação de um pacote de fraldas tamanho RN (com, no mínimo, 30 unidades) por atleta, no dia do evento. As doações têm o Fundo Social de Solidariedade como destino.

No ano passado, o 2º Torneio de Verão reuniu mais de 200 atletas de Americana e outras 30 cidades e levou um público rotativo de 4,5 mil pessoas à Orla da Praia dos Namorados durante os dois dias de competição.

Vôlei de praia

O 3º Torneio de Verão Esportes de Areia de Americana começa no dia 29 de março, sábado, com as disputas do vôlei de praia. A competição começa às 8h, com a abertura e a retirada dos uniformes, e na sequência acontecem os jogos das categorias Feminino Livre (8h30), Misto 4×4 (11h30) e Masculino Livre (15h30).

– No masculino e feminino, cada equipe é composta por dois jogadores, e as premiações são entregues da seguinte forma:

1º lugar: R$ 800,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 600,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 300,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 100,00 + troféus e brindes

– Já no Misto 4×4, cada equipe conta com dois homens e duas mulheres, com as seguintes premiações:

1º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

3º lugar: Troféus e brindes

4º lugar: Troféus e brindes

Futevôlei

O evento segue no domingo, dia 30 de março, com as disputas do futevôlei. A retirada dos uniformes, a partir das 7h30, é seguida pelos jogos das categorias Misto (8h), Masculino Estreante (10h), Masculino Iniciante (12h), Feminino Intermediário (15h) e Masculino A+B (16h30).

Cada equipe é composta por dois jogadores, e as premiações são entregues da seguinte forma:

Misto

1º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 100,00 + troféus e brindes

4º lugar: Troféus e brindes

Masculino Estreante

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes

Masculino Iniciante

1º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 100,00 + troféus e brindes

4º lugar: Troféus e brindes

Feminino Intermediário

1º lugar: R$ 800,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 600,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 300,00 + troféus e brindes

4º lugar: Troféus e brindes

Masculino A+B

1º lugar: R$ 800,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 600,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 300,00 + troféus e brindes

4º lugar: Troféus e brindes

