Um rapaz que trabalha em um supermercado de Santa Bárbara d’Oeste acabou sendo detido depois de ter sido convidado para ‘fazer um bico’ no tráfico na noite desta terça-feira em Americana.

O adolescente J.H., 17, e T.C. foram detidos por agentes da Gama após denúncia de tráfico de drogas na Praça da Luz, local já conhecido pela prática desse crime. Dois indivíduos foram descritos: um homem branco, vestindo blusa preta e calça escura com detalhe branco na lateral, e outro homem negro, usando blusa escura, bermuda e chinelo branco.

Ao se dirigirem ao local, as equipes avistaram os dois. Ao perceberem a presença das autoridades, saíram em desabalada carreira em direções opostas. O indivíduo identificado como J foi alcançado pela equipe da Subinspetoria Beraldo e Andrade.

Durante a abordagem, foram encontradas em suas mãos e bolsos 20 porções de substância esverdeada, aparentando ser maconha, acondicionadas em potes plásticos verdes e saquinhos transparentes estilo zip-lock (10 porções em cada tipo). Além disso, foi apreendido um aparelho celular.

Adoscelente trabalha no supermercado

Indagado sobre os fatos, J informou que trabalha em um Supermercado em Santa Bárbara D’Oeste. Ele relatou que saiu do serviço por volta das 17h30 e, após tomar um banho em sua residência, dirigiu-se à Praça da Luz a pedido de T, um conhecido do bairro e cliente frequente do mercado onde trabalha.

Ao chegar à praça por volta das 20h, foi convidado por T para participar da venda de drogas, prometendo uma remuneração ao final do turno. J afirmou que apenas segurava a droga e passava para T, responsável pela venda e recebimento do dinheiro e transferências via Pix dos compradores. Ele correu ao avistar as equipes da Guarda Municipal e foi abordado com as drogas ainda em mãos e bolsos.

T também foi alcançado e abordado pela equipe da Romu composta pelo Subinspetor E. Santos e os GCMs Montalvão e Amâncio. Com ele foram encontrados 7 tubos plásticos verdes e 11 saquinhos transparentes estilo zip-lock contendo substância esverdeada aparentemente maconha, além de um aparelho celular e um carregador. Ao ser questionado, T informou que foi convidado por um indivíduo conhecido como P H para vender drogas.

Ele relatou que ganharia 20% do total vendido e que essa era sua primeira vez na praça. T acredita ter vendido mais de 100 porções desde que começou a trabalhar no local às 18h00. Assim como J, ele correu ao avistar as equipes da Guarda Municipal. T explicou que cada tubo plástico era vendido a R$ 20 e cada saquinho a R$ 10. O dinheiro da venda seria repassado a P H, que estava ao lado deles durante a abordagem e recebia os pagamentos via Pix.

T confirmou conhecer J. do bairro. As equipes não localizaram nenhuma quantia em dinheiro com nenhuma das partes detidas, bem como não visualizou a pessoa informada por T no local.

Os depoimentos de ambas as partes foram gravados em câmera institucional de número 06.

A equipe do Canil, sob responsabilidade do Inspetor Azanha com os GCMs Celso e J. Márcio e auxílio da cadela Hanna, realizou trabalho de faro nas imediações; no entanto, não obteve êxito na localização de mais drogas. Após tomar ciência dos fatos, os indivíduos foram algemados por receio de fuga conforme decreto federal e conduzidos até a central de polícia judiciária para apresentação à autoridade policial Dr. Robson.

Este deliberou pela apreensão das drogas, que foram encaminhadas ao IML conforme o protocolo n° T17829/25. Os aparelhos celulares também foram apreendidos. J foi ouvido e liberado sob a responsabilidade de sua mãe. T permaneceu à disposição da justiça preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Total de Drogas Apreendidas: – 17 tubos plásticos contendo maconha – 21 saquinhos transparentes estilo zip-lock contendo maconha.

