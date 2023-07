Trabalhador morre atropelado na Bandeirantes, em Santa Bárbara

Um homem morreu atropelado na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quinta-feira, após ser atropelado.

O acidente fatal aconteceu por volta das 8h50 no km 136+440 da pista Norte. A vítima fatal era um funcionário de uma empresa que realizava manutenções na via.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do Iveco/Daily parou para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos. O resultado do teste do bafômetro foi negativo.

