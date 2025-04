O trabalho científico desenvolvido pela gerente médica Marcella Pozetti e pela nutricionista Andréia Rissati, do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, foi escolhido para concorrer ao Prêmio Ganepão 2025. O evento, um dos mais relevantes da área de nutrição e saúde da América Latina, ocorre de 11 a 13 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). A apresentação do trabalho será no dia 11 de junho, às 13h, durante o 27º Fórum Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental.

O estudo, intitulado “Rastreamento dos Pacientes Internados Elegíveis para Cuidados Paliativos no HM,” apresenta estratégias inovadoras para a identificação precoce de pacientes que podem se beneficiar de cuidados paliativos. Essa abordagem visa promover um atendimento mais acolhedor e focado na qualidade de vida.

“Essa seleção é um reconhecimento significativo da dedicação e inovação de nossa equipe, que se esforça continuamente para aprimorar a qualidade do atendimento e propor novas soluções para os desafios da saúde pública. Parabenizo a Andréia e todos os colaboradores envolvidos neste projeto”, destacou a Dra. Marcella.

“Nosso objetivo é garantir que cada paciente receba o cuidado que merece, priorizando sua dignidade e bem-estar. A nutrição em cuidados paliativos deve proporcionar conforto e suporte, adaptando-se às necessidades individuais”, enfatizou a nutricionista Andreia.

Projetos

Anualmente, o Ganepão reúne projetos de instituições de saúde de todo o Brasil, promovendo a troca de experiências entre especialistas, pesquisadores e representantes do setor. Os trabalhos selecionados destacam práticas inovadoras, estratégias de humanização e melhorias nos processos assistenciais, sempre focando na qualidade do atendimento ao paciente.

“A indicação desse trabalho ao Prêmio Ganepão é motivo de orgulho para toda a rede municipal de saúde. Demonstra que, mesmo diante dos desafios do SUS, é possível produzir ciência de qualidade, com impacto direto no cuidado ao paciente. O comprometimento da Dra. Marcella, da Andréia e de toda a equipe é um reflexo do que buscamos diariamente: excelência, humanização e inovação no serviço público de saúde”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além do trabalho apresentado por Marcella e Andréia, mais dois projetos de nutrição dos profissionais do HM e da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) estarão disponíveis para visitação no evento. Os estudos são: “Perfil Antropométrico de Pacientes em Quimioterapia na Unacon,” realizado por Valeska Zanetti e Andréia Rissati, e “Perfil Demográfico e Clínico de Pacientes Internados no HM,” desenvolvido por Ana Paula Fioreti e Camila Santana Cavalcanti.

“O reconhecimento em um evento desse porte reforça a importância da pesquisa na prática clínica e estimula a continuidade do desenvolvimento de soluções para os problemas de saúde. Parabenizo todas as profissionais pelo esforço e dedicação, servindo de exemplo para que mais pessoas busquem desenvolver projetos”, ressaltou o diretor geral do HM, Ruy Santos.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.