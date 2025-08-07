Tido como um dos mais – senão o mais – tradicional açougue em Nova Odessa, a Boutique do Boi Lilo encerrou suas atividades nesta quinta-feira (7). Através de comunicado nas redes sociais, Amarilho Soares e família informaram o término da tradicional empresa. Sempre conhecido como ‘Açougue do Lilo’, ou ‘Casa de Carnes do Lilo’, o comércio funcionava na Rua Washington Luiz, 200, no Centro. Se adequou à modernidade, enfrentando a concorrência de casas de carnes do estilo ‘gourmet’, mas chegou a hora do proprietário se aposentar.

“É com o coração cheio de gratidão que, em nome da nossa família, anunciamos o encerramento das atividades da nossa empresa. Esta decisão foi tomada com serenidade, respeito e com a certeza de que encerramos um ciclo com dignidade e fé. Antes de qualquer palavra, agradecemos a Deus, que sempre foi nossa base, nossa força e nosso guia. Foi Ele quem nos sustentou nos momentos difíceis e nos concedeu sabedoria para seguir em frente. A Ele, toda honra e glória”, diz o comunicado.

História

A empresa também agradeceu aos que fizeram parte da história. “Aos nossos clientes, deixamos nossa mais sincera gratidão por cada oportunidade, por cada gesto de confiança e por nos permitirem fazer parte das suas histórias. Vocês foram a razão do nosso trabalho e do nosso esforço diário. Aos nossos fornecedores e parceiros, agradecemos pela parceria fiel, pelo comprometimento e pela seriedade com que sempre conduziram o relacionamento conosco. Trabalhar com vocês fez toda a diferença”, ressalta.

O informativo ainda cita quem trabalhou junto. “Aos nossos funcionários, o reconhecimento e carinho mais profundo. Vocês foram mais do que colaboradores — foram parte da nossa família. A dedicação, o esforço e o compromisso de cada um foram fundamentais para a trajetória da empresa. Levaremos para sempre o orgulho de termos caminhado juntos. E, por fim, à nossa família, que nos apoiou incondicionalmente em cada etapa, ofereceu força nos momentos de cansaço e esteve sempre ao nosso lado — o nosso amor e gratidão eternos”, conclui.