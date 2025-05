Um homem detido por tráfico de drogas na noite desta terça-feira em Santa Bárbara tinha bastante material de venda mas apenas R$ 7 em sua posse. O caso aconteceu por volta das 20h no jardim Santa Fé. H foi detido após ação da Guarda Municipal.

Natureza: Trafico de Drogas

Data: 13 de Maio de 2025 Horarío: 20:08

Local: Rua Thiago Azevedo dos Santos, área verde SN, Santa Fé.

EQUIPE: 04 VIATURA 125 GCM SANTOS GCM CAVALCANTI

Apoio APOIO TÁTICO 04 GCM SERNAJOTO GCM VILALLON GCM GABRIEL GCM GOMES

Viatura 150 GCM DAMACENO INSPETOR CLEBER

Viatura 10 GCM DIVALDO SUB-INSPETOR MORAIS

M12 e M14 GCM JOYCE GCM BERTONI



SÍNTESE Esta guarnição em patrulhamento preventivo e ostensivo na Rua Thiago Azevedo dos Santos, visualizou H. entregando um objeto a um motociclista. No momento em que visualizaram a viatura, a motocicleta se evadiu e Henrique foi abordado. Submetido a busca pessoal, foram localizados em sua mão 2 porções de crack, 13 porções de maconha e R$ 7,00.

Indagado sobre os entorpecentes, H. informou à guarnição que estava traficando no local afim de comprar entorpecentes. Com o apoio das viaturas 10, M12, M14 e APOIO TÁTICO 04, foi realizada uma varredura na área verde, a cerca de 10 metros do local onde Henrique foi abordado, logramos êxito em localizar 44 porções de maconha, 23 porções de crack e 22 porções de cocaína. Indagado sobre os demais entorpecentes, Henrique preferiu permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indíviduo, que ficou alterado e resistente, sendo necessário ser algemado conforme decreto 8858/2016, em seguida a guarnição se deslocou ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi narrada à autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante de Henrique pelo crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi elaborado o BOPC e Henrique permaneceu à disposição da Justiça.

