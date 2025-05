Policiais militares prenderam, na tarde desta terça-feira (27), um homem em flagrante acusado de tráfico de drogas durante patrulhamento no Jardim Bom Retiro, em Sumaré. A equipe policial realizou abordagem que resultou na apreensão de cerca de 300 porções de substância análoga à cocaína.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais observaram um homem e tiveram contato suspeito com o motorista de um automóvel marca Honda e modelo Civic na cor prata. Ao notar a presença da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi abordado. Durante a busca pessoal, os PMs localizaram R$ 40,00 em notas variadas e 12 invólucros plásticos com pó branco, semelhante à cocaína.

Ao ser questionado, o suspeito confessou estar vendendo entorpecentes no local. A equipe da PM intensificou as buscas na área, conhecida por ser ponto de tráfico, e encontrou uma bolsa com mais 288 porções da mesma substância, escondida ao lado de um carro estacionado a poucos metros da abordagem inicial. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Sumaré, onde o delegado de plantão autuou o acusado em flagrante por tráfico de drogas. O homem permanece preso à disposição da Justiça.