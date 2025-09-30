Através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, a Polícia Civil realizou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (30) a “Operação Carudo”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na ‘Biqueira do 80’, localizada na principal praça do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em frente à Escola Estadual Professora Luzia Baruque Kirche, em Santa Bárbara d’Oeste.

Conforme as informações, durante as investigações sobre o “intenso e recorrente” tráfico de entorpecentes no local, foi identificado o gerente da biqueira (o ajudante R.L., 35 anos), um indivíduo conhecido pelo apelido de “Carudo”. As diligências realizadas pelos agentes da Dise permitiram a localização do imóvel onde o acusado residia, assim como o lugar utilizado para esconder as drogas, uma garagem trancada em um dos blocos de prédios do conjunto, situada a aproximadamente 100 metros da residência do investigado.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara, o cidadão foi abordado em sua residência. Durante as buscas, que foram apoiadas pela equipe do canil da Guarda Civil Municipal de SBO, foram apreendidos: uma porção de maconha, dois pinos contendo cocaína, a quantia de R$ 940,00 em dinheiro trocado, dois aparelhos de telefone celular e anotações manuscritas referentes à contabilidade do tráfico.

Na garagem utilizada como esconderijo, foram encontrados 53 pinos com cocaína, um tijolo de maconha com peso aproximado de 338 gramas, um módulo veicular, uma central de alarme veicular e utensílios domésticos empregados para o fracionamento e embalagem das drogas.

Diante dos fatos e provas colhidas, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido à sede da Dise juntamente com os materiais apreendidos. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, a qual ratificou o flagrante e adotou as providências legais cabíveis.

Concluídos os procedimentos na delegacia, o indiciado foi submetido ao exame de corpo de delito e, em seguida, escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.