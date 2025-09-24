A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na tarde desta terça-feira (23) a “Operação São Fernando”, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste. Na Rua Antônio Miranda Filho, um trailer de lanches era utilizado pelos traficantes para a distribuição de entorpecentes.

O local foi monitorado pelos agentes da Dise, que conseguiram durante a campana identificar o responsável pela distribuição das drogas, assim como o local onde estavam escondidas. Diante das constatações, foi realizado um cerco tático ao local, realizando a abordagem do investigado. Durante o procedimento de busca pessoal foi localizado um aparelho de telefone celular e R$ 40,00 em cédulas trocadas, além de um molho de chaves.

Apreensão

Dentro do trailer de lanches foram localizados R$ 183,00 e uma maquineta de cartões. Vistoriando os pontos onde o investigado foi visto coletando objetos que eram entregues aos usuários, os policiais localizaram 51 porções de crack e três de maconha, além de utensílios para o fracionamento e embalo dos entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, o pedreiro V.S.A., de 44 anos.

O homem foi conduzido junto com as apreensões até a sede da Dise em Americana. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que confirmou o flagrante e adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Com o término dos trabalhos na delegacia, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, escoltado à Cadeia de Sumaré, onde aguardaria por audiência de custódia.