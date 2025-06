Yoga: Transformar a saúde física e emocional neste Dia Internacional

Celebrado em 21 de junho, o Dia Internacional do Yoga é um convite à pausa, à respiração e ao cuidado com o corpo e a mente. No Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, referência em medicina integrativa há mais de quatro décadas, a prática do yoga é parte fundamental do programa de reeducação de hábitos saudáveis, reunindo benefícios que vão além do tapete.

“Entre nossos hóspedes, observamos impactos significativos tanto no aspecto físico quanto no emocional. A yoga ajuda a melhorar a flexibilidade, a postura, a respiração e a reduzir dores corporais. Mas talvez o ponto mais potente seja sua ação sobre o estresse, a ansiedade e a qualidade do sono – condições tão presentes na vida moderna”, afirma Auro Azevedo, psicólogo da equipe técnica do Kurotel.

Yoga e a prática

A prática também se conecta com outras dimensões do bem-estar, como a alimentação consciente, a meditação e o cultivo da atenção plena. “O yoga funciona como um elo entre o corpo e as emoções. Ele nos ajuda a perceber com mais clareza o que sentimos, o que consumimos e como respiramos. Por isso, é uma ferramenta poderosa para quem busca um estilo de vida mais equilibrado e sustentável”, completa o psicólogo.

Para quem deseja começar com pequenos passos, Auro recomenda um exercício simples de respiração consciente, que pode ser feito em casa, por alguns minutos ao dia:

“Sente-se em um local silencioso e confortável, respire profundamente, prestando atenção no movimento abdominal. Deixe a mente desacelerar e, sempre que os pensamentos se dispersarem, traga gentilmente o foco de volta à respiração. Com constância, esse hábito traz mais clareza, calma e presença para o dia a dia”, finaliza.

SOBRE O KUROTEL – Melhor saúde, mais vida. É com esta missão que o Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar – se firmou como referência nacional e internacional, e ganhou vários prêmios que dão aval ao seu trabalho desenvolvido desde 1982, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Fundado pelo casal Dr. Luís Carlos e Neusa Silveira, o local se transformou em um dos mais renomados endereços do mundo para quem busca saúde, qualidade de vida, longevidade e bem-estar.

Hoje atua com a primeira e segunda geração lado a lado, tendo a chancela do pioneirismo e vanguarda, sempre trazendo novidades em tratamentos. Atende aos diferentes objetivos dos clientes – emagrecimento, relax, detox, melhora da imunidade, fortalecimento pós-covid, etc. Contando com cerca de 150 funcionários para atendê-los, incluindo uma equipe médica extremamente qualificada e de diferentes especialidades.

O Kurotel é membro do Healing Hotels of the World; é premiado como o “Melhor Centro Médico das Américas” pelo World Luxury Spa Award; e também creditado pela Wellness for Cancer como um dos mais completos centros de tratamento pós-câncer na área de Spas.

