Trânsito intenso com pelo menos dois acidentes registrados na manhã desta quarta-feira na região.

Em grupos de whatsapp, vídeos mostram trânsito intenso na rodovia SP 304 Luiz de Queiroz em Americana. A batida carro e moto deixou o motociclista ferido.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Carro do bombeiro e da polícia travaram a pista no local, altura do km 129 da vida.

Nota da Gama sobre o acidente

Acidente de trânsito envolvendo três veículos e duas motocicletas na rodovia SP 304 sentido Piracicaba próximo ao acesso da Av. Dom Pedro em Americana.

Os dois motociclistas foram socorrido aparentemente sem gravidade, equipes da Gama permaneceram no local auxiliando no fluxo da rodovia até a chegada da polícia rodoviária. Uma das faixas precisou ser interditada

Outro ponto de trânsito apertado é próximo ao portal de Americana. Segundo relatos, o trânsito foi completamente parado também por conta de batida de veículos.

Leia Mais notícias da cidade e região