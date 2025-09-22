O trânsito da Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, passará por interdição parcial a partir desta terça-feira, dia 23, até a próxima terça-feira, dia 30, no sentido bairro, no trecho compreendido entre as ruas do Rayon e do Linho. A medida é necessária para a continuidade das obras da nova adutora da Zona Leste, executadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Durante o período, duas faixas da via permanecerão interditadas, ficando liberada apenas uma faixa para o tráfego de veículos. No local será realizada a abertura de vala para interligações e instalação de conexões da nova tubulação. O DAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegarem pelo trecho.

Com investimento de R$ 13 milhões – provenientes de recursos próprios e do Fehidro –, a nova adutora já conta com mais de 8 km implantados, parte deles já em operação, e substituirá a antiga estrutura de abastecimento. Ao todo, cinco reservatórios serão atendidos pela nova rede: Cidade Nova, Planalto do Sol, São Fernando, Jardim das Palmeiras e Santa Rosa.

A obra beneficiará aproximadamente 70 mil moradores da região, com reforço no sistema de abastecimento e avanços importantes como a setorização, substituição de redes e implantação de novos reservatórios.