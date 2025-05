A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar na próxima terça-feira, dia 20, das 8h às 16h, o trecho da Rua Anhanguera entre as ruas Coroados e Benjamin Constant, na região central da cidade.

A interdição será necessária para que equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) executem melhorias na rede de galerias pluviais do local. A via estará devidamente sinalizada durante a realização do serviço.