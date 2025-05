Trecho da Rua Anhanguera, em Americana, será interditado na 3ª-feira

A Prefeitura de Americana vai interditar na próxima terça-feira, dia 20, das 8h às 16h, o trecho da Rua Anhanguera entre as ruas Coroados e Benjamin Constant, na região central da cidade. Ação acontece por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

A interdição será necessária para que equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) executem melhorias na rede de galerias pluviais do local. A via estará devidamente sinalizada durante a realização do serviço.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi entregaram, na manhã deste domingo (18), as obras de revitalização da Praça José Rampazzo, na Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo. A inauguração marcou a estreia do projeto “Americana, Café & Viola” e teve arrecadação de lenços umedecidos para o Fundo Social de Solidariedade.

A importância do espaço de lazer para a população foi ressaltada pelo prefeito Chico. “Com a entrega da revitalização da praça, as famílias terão uma área para os momentos de lazer e integração com a natureza. Agradeço ao vereador Fernando da Farmácia pela intermediação de recursos para a revitalização da praça e o apoio dos vereadores. Lançamos, nesta ocasião, o evento ‘Americana, Café e Viola’, uma iniciativa importante que irá percorrer a cidade para contemplar a cultura tradicional da moda de viola junto à população. É muito bom ver a praça bem movimentada e prestigiada pelos moradores. Estamos promovendo a cultura e investindo na revitalização das praças da cidade para proporcionar a melhoria na qualidade de vida da população”, reforçou.

A Prefeitura, por meio das secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, promoveu melhorias na praça, que recebeu rampas de acessibilidade na calçada, novos bancos, instalação de lixeiras, piso em concreto, reforma do coreto, entre outras benfeitorias.

O vice-prefeito Odir destacou as ações promovidas em prol da população. “Um dia muito especial para as famílias, que participaram da entrega da revitalização da praça, que recebeu muitas melhorias, e do ‘Americana, Café e Viola’, o primeiro evento de muitos que ainda teremos na cidade, resgatando a música caipira de raiz. Estamos trabalhando para contribuir com ações que possam promover o bem-estar dos moradores e valorizar nossa cultura”, disse.

