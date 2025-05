O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou nesta semana uma capacitação voltada diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com foco nas precauções e isolamentos, assim como os procedimentos de paramentação e desparamentação, que são fundamentais em ambientes de saúde, especialmente na prevenção de infecções e na proteção tanto de pacientes quanto de profissionais de saúde.

O treinamento realizado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) acontece em dois turnos, facilitando o acesso dos profissionais de diferentes escalas e turnos de trabalho. As sessões de capacitação são feitas diretamente nas unidades de internação, o que permite a aplicação prática e imediata dos conhecimentos.

“Com essa capacitação, buscamos integrar teoria e prática diretamente no ambiente de trabalho, proporcionando aos nossos profissionais o conhecimento e as ferramentas necessárias para aprimorar o cuidado prestado. Nosso objetivo é reduzir complicações, melhorar os desfechos clínicos e reforçar a cultura da qualidade e da segurança hospitalar”, destacou o diretor técnico do HM, Dr. José Carletti Júnior.

Durante o treinamento, são abordados temas como: higienização das mãos, cuidados com a posição do paciente, manejo adequado dos ventiladores mecânicos, práticas de aspiração traqueal segura, cuidados com a higiene oral, além da importância da monitorização contínua e da atuação multidisciplinar para a prevenção de infecções.

Prevenção

Outro foco também é a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, uma das principais complicações em pacientes internados que requerem suporte respiratório. Essa infecção pulmonar representa um sério desafio no ambiente hospitalar, elevando o tempo de internação, os custos hospitalares e a mortalidade dos pacientes.

“Investir na capacitação contínua das equipes é investir diretamente na vida dos pacientes. A prevenção de infecções, especialmente na UTI, é uma prioridade absoluta para a Secretaria de Saúde. Apoiamos plenamente iniciativas como essa, que fortalecem a segurança, a qualidade do atendimento e o compromisso com uma saúde pública cada vez mais resolutiva e humana”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.