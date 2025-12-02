Trem iluminado percorrerá dezenas de municípios paulistas entre 3 e 21 de dezembro; Saxofonista Derico, do Programa do Jô, fará shows gratuitos em 6 cidades

A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, anuncia mais uma edição do “Rumo ao Natal”. O evento, que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas em 2024, retornará ao estado de São Paulo entre os dias 3 e 21 de dezembro. O trem iluminado passa pela região no dia 16, às 19h (Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia).

O projeto é uma realização da Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Este ano, o espetáculo nos trilhos será conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, que foram totalmente decoradas para conduzir o Papai Noel e proporcionar momentos de alegria para crianças e adultos.

Além da passagem do trem iluminado, algumas cidades também contarão com shows do saxofonista Derico, conhecido nacionalmente por integrar a banda do Programa do Jô. Toda a programação pode ser conferida no link Link

“O Rumo ao Natal é resultado de um intenso trabalho de colaboração entre a Rumo, prefeituras, mobilizadores culturais e outros agentes que se dedicam a preservar a cultura e a memória ferroviária. Além disso, o evento é uma oportunidade para conscientizar e estreitar laços com as comunidades que convivem com a nossa ferrovia”, destaca Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

Cuidados com a segurança

Para que todos possam aproveitar a passagem do trem iluminado em segurança, confira algumas orientações:

– Mantenha uma distância segura mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas fotos e vídeos;

– Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

– Para evitar acidentes, mantenha crianças sempre por perto e sob supervisão;

Compartilhe esse momento mágico nas redes sociais e acompanhe os canais da Rumo para saber mais sobre a programação de Natal, em @rumologistica