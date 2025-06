Trem quebra e fecha passagem no centro de Americana

Uma avaria no trem que passava pela linha férrea nesta quarta-feira (18) fez com que a Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), interditasse a passagem de nível da Avenida Doutor Antônio Lobo para a Rua Carioba, na região central da cidade.

A manutenção da locomotiva será feita pelos técnicos da empresa Rumo Logística, responsável pela linha, e no momento não há previsão de liberação do fluxo de trânsito no local.

Durante a interdição, a orientação aos motoristas que desejam acessar a Rua Carioba é utilizar o Viaduto Centenário como rota alternativa.

Novo Plano de Desenvolvimento Físico e Urbanístico de Americana é discutido em segunda audiência pública na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realizou nesta quarta-feira (18) a segunda de uma série de três audiências públicas para debater o projeto de lei nº 49/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico do Município de Americana (PDFU).

Participaram os vereadores Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Leco Soares (Podemos), Levi Rossi (PRD), Lucas Leoncine (PSD), Marcos Caetano (PL), Professora Juliana (PT), Renan de Angelo (Podemos) e Roberta Lima (PRD), o secretário municipal de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, e a diretora da Unidade de Desenvolvimento Físico e Urbanístico, Adriana Aires Dores Rodrigues Rosa.

O projeto de lei nº 49/2025 atualiza o PDFU em vigor, aprovado em 2020 e alterado em 2022. O PDFU consolida toda a legislação urbanística do município de Americana e é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A lei é parte do planejamento municipal, em complemento ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), e tem como objetivo geral alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade imobiliária urbana, garantindo o bem-estar de seus habitantes.

