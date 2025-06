A tendência viral de beber água com sal em jejum pode fazer mal à saúde

Nos últimos meses, uma nova “receita milagrosa” ganhou força nas redes sociais: beber água com uma pitada de sal em jejum para promover hidratação profunda, regular eletrólitos e até “acordar” o corpo. A prática, que viralizou entre influenciadores do bem-estar e do fitness, preocupa especialistas da área da saúde. Para o farmacêutico naturopata Jamar Tejada, esse é mais um exemplo de modismo que mistura meias verdades com riscos reais à saúde.

“É verdade que o sódio é um mineral essencial e que a água é indispensável à vida. Mas isso não significa que misturar os dois de forma aleatória, sem necessidade clínica e sem orientação, vai trazer benefícios. Ao contrário: pode sobrecarregar os rins, desregular a pressão e atrapalhar o equilíbrio natural do organismo”, afirma Jamar.

O mito da “hidratação profunda”

Segundo a crença popular, o sal — preferencialmente marinho ou rosa — traria minerais que potencializariam a absorção da água e trariam mais energia ao corpo. Mas a ciência não confirma isso.

“O corpo saudável já faz esse trabalho muito bem sozinho. Temos mecanismos sofisticados de equilíbrio hidroeletrolítico, mediados pelos rins e hormônios como a aldosterona. Beber água com sal sem real necessidade é um desserviço — ainda mais em jejum, quando o organismo está mais sensível”, explica o especialista.

Os riscos por trás da moda:

Piora da pressão arterial, especialmente em pessoas predispostas à hipertensão;

Sobrecarga renal, com risco aumentado para quem já tem insuficiência leve ou alterações discretas;

Confusão nos sinais de sede x retenção hídrica, o que pode gerar inchaço e desconfortos;

Falsa sensação de bem-estar, levando a hábitos não sustentáveis.

Jamar Tejada, conhecido por unir saberes da farmácia natural com evidências científicas, reforça que hidratar-se bem depende de hábitos constantes, e não de fórmulas mágicas. “Prefira incluir alimentos ricos em potássio, magnésio e antioxidantes na rotina, como frutas, vegetais frescos, sementes e boas fontes de água — seja filtrada, mineral ou aromatizada naturalmente com limão ou ervas.”

“Na dúvida, consulte um profissional de saúde. Nem tudo que parece ‘natural’ é isento de riscos. E o que funciona para um influenciador em vídeo pode não fazer nenhum sentido para o seu corpo”, conclui o farmacêutico.

