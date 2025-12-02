Polícia Militar realizou operações contra entorpecentes no começo desta semana

Equipes da Polícia Militar realizaram, entre domingo e segunda-feira (1º), três ocorrências distintas relacionadas ao tráfico de drogas nas cidades de Sumaré e Nova Odessa, que resultaram em quatro prisões e na apreensão de diversas porções de entorpecentes. O 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), sediado em Sumaré, registrou as operações.

A primeira ocorrência foi registrada na Rua Dante Barban, no Jardim Dal’Orto, em Sumaré. A equipe do patrulhamento tático da PM foi acionada para verificar um possível caso de violência doméstica após denúncia de que uma mulher estaria sendo arrastada para dentro de uma residência. No imóvel, os policiais ouviram um homem ao telefone recebendo orientação para não abrir a porta devido à presença de drogas no local.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas porções de maconha foram localizadas em um armário e na geladeira da casa. A suposta vítima não foi encontrada. Uma familiar, que também teria envolvimento com o caso, apresentou contradições sobre seu endereço. Em vistoria ao verdadeiro imóvel, os PMs encontraram um coldre de arma de fogo e dinheiro sem comprovação de origem. Ambos foram conduzidos ao distrito policial e permaneceram presos.

A segunda ação ocorreu na Rua Um, no Bairro Fantinatti, também em Sumaré. Durante patrulhamento na tarde de segunda-feira (1º), uma mulher tentou fugir ao avistar a viatura e arremessou uma sacola preta sobre o muro de um terreno. Na sacola, a polícia encontrou 29 porções de maconha, 26 de crack, 100 de cocaína, seis de skank e 22 de haxixe. A mulher foi detida e presa em flagrante.

A terceira ocorrência foi registrada à noite, na Rua das Paineiras, no Jardim Alvorada, em Nova Odessa. Três indivíduos foram abordados durante ação policial, sendo um deles com as características repassadas em denúncia. Com o suspeito, foram encontradas três porções de maconha e quatro eppendorfs de cocaína. Os outros dois abordados não tinham ilícitos; um deles afirmou ser usuário e que estava no local para comprar drogas.

Próximo ao ponto da abordagem, os policiais localizaram uma sacola preta escondida em uma lixeira, contendo diversas porções de entorpecentes. O suspeito confessou o tráfico e foi preso em flagrante. As três ocorrências foram apresentadas nas delegacias das respectivas cidades, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.