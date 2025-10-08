As ocorrências resultaram na prisão dos agressores, após relatos de agressões físicas e graves

Equipes da Polícia Militar de Sumaré atenderam, nos últimos dias, a três ocorrências envolvendo violência doméstica, com resultado de prisão dos autores e encaminhamento das vítimas para atendimento médico.

No sábado (4), um casal de idosos denunciou agressões cometidas pelo filho no Jardim Maria Antônia. A mãe informou à PM ter sido agredida em datas anteriores e também neste dia, enquanto o pai disse sofrer ameaça de morte com uma barra de ferro pelo mesmo indivíduo, que já possui registro policial por tentativa de homicídio.

Conforme informações, ao perceber a presença policial, o agressor segurava a barra de ferro, mas foi orientado a soltá-la e acabou abordado sem maiores incidentes. O homem então foi conduzido ao plantão policial de Sumaré, onde permaneceu preso.

No domingo (5), no Jardim Dall’Orto, houve atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, na qual um casal apresentou sinais de agressão após uma discussão motivada por ciúmes. A mulher relatou ter sido sufocada, ter os cabelos puxados e que utilizou as unhas para se defender. Já o homem afirmou ter sido apenas arranhado e negou agressão.

Os PMs encaminharam as partes até o plantão policial e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Makarenko para constatação médica das agressões, resultando em Boletim de Ocorrência de Lesão Corporal (BOPC). O homem permaneceu preso.

E nesta segunda-feira )6), no Jardim Martins, uma mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro com golpes na cabeça utilizando um ferro e um pedaço de madeira, além de cortes superficiais no pescoço provocados por faca. A vítima também apresentava escoriações no braço esquerdo e na perna direita.

De acordo com a PM, a vítima autorizou a entrada na residência, onde foi localizado o agressor, que resistiu à detenção e estava muito alterado. Algema chegou a ser utilizada para proteção da vítima e das crianças presentes. O homem foi conduzido ao plantão policial de Sumaré, onde permaneceu preso.

A população pode registrar ocorrências por meio dos seguintes canais: Polícia Militar (190) – atendimento emergencial; Polícia Municipal de Sumaré (153); e Disque 100 – denúncia de violência doméstica e abuso.