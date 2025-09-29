Polícia Militar age rápido e prende autores dos crimes e atende às vítimas

Durante o final de semana passado, a Polícia Militar de Sumaré atendeu a três casos de violência doméstica, resultando na proteção das vítimas e na prisão dos autores. Em todos os casos, equipes da PM foram acionados por telefone e agiram para conter os acusados e garantir a integridade das pessoas.

O primeiro foi na tarde de sábado (27), no bairro Parque Florely, onde uma mulher relatou ter sido agredida com socos e empurrões pelo amásio, que também a teria ameaçado de morte e danificado objetos da residência. O agressor, sob efeito de álcool, acabou preso e permanece à disposição da Justiça. Já a vítima recebeu orientação para solicitar medida protetiva de afastamento do acusado.

Também no sábado, desta vez na Rua Luciano Ramos Ayala, outro homem, agora sob efeito de substância psicoativa, agrediu o filho e ameaçou a ex-sogra. Devido à resistência, a equipe policial precisou usar força moderada, conduzindo o indivíduo à Delegacia de Polícia Civil. As vítimas receberam atendimento médico e a ocorrência foi registrada como violência doméstica, agressão e Lei Maria da Penha.

E no domingo (28), no Jardim Bandeirantes, um indivíduo é acusado de agredir fisicamente a mãe e o irmão adotivo, além de danificar bens materiais da residência. O cidadão foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, sendo encaminhado à Delegacia e mantido à disposição da Justiça.

A assessoria do 48º BPM-I (Batalhão de Policiamento do Interior) reforça a importância da denúncia e do rápido acionamento, garantindo segurança e proteção às vítimas. A Polícia Militar de Sumaré orienta que situações de violência doméstica devem ser sempre comunicadas, e que medidas protetivas podem ser solicitadas para preservar a integridade física e emocional das pessoas envolvidas”, conclui.