Ocorrências do 19º BPM/I resultam em apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares ao longo de segunda-feira (23)

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante ações realizadas pelo 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), ao longo desta segunda-feira (23), em diferentes pontos de Americana.

A primeira ocorrência foi registrada no início da tarde, na Rua Ema, onde um homem de 35 anos foi detido após tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura. Com ele, os policiais apreenderam 15 porções de crack e R$ 157,30 em dinheiro. Parte da droga foi dispensada pelo suspeito momentos antes da abordagem.

Já no período da tarde, na Estrada Intermunicipal que liga Americana a Cosmópolis, uma mulher de 40 anos foi presa em frente a um bar. Segundo a PM, ela tentou se desfazer de uma pochete ao notar a presença policial. Na ação, foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e ICE, além de dinheiro e um celular. Com apoio da Guarda Municipal e de cão farejador, mais entorpecentes foram localizados nas proximidades.

A terceira prisão ocorreu à noite, na Avenida Dr. Antônio Lobo. Um jovem de 23 anos foi abordado enquanto estava na garupa de uma motocicleta. Com ele, os policiais encontraram diversas porções de drogas, dinheiro e um celular. O suspeito ainda tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição da Justiça.