Ocorrências foram registradas nos bairros Vila Soma, Jardim Calegari e Jardim Lucélia

Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) realizaram, nesta quarta-feira (7), três ocorrências distintas de tráfico de drogas no município de Sumaré, que resultaram na prisão de três pessoas e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Na Vila Soma, durante patrulhamento pela Avenida Soma, local conhecido pela intensa prática de tráfico, os policiais abordaram um indivíduo que confessou estar comercializando drogas. Ele indicou o local onde os entorpecentes estavam escondidos e entregou o material à equipe. Ao todo, foram apreendidos cerca de 0,244 kg de maconha, 0,078 kg de cocaína, 0,012 kg de crack, além de R$ 49,25 em dinheiro e duas porções adicionais de maconha. O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Já no Jardim Calegari, na Rua Maximiano Rita, os policiais flagraram dois indivíduos realizando a troca de dinheiro e arremessando ao solo valores e entorpecentes ao perceberem a presença da viatura. Durante a abordagem, um deles afirmou ser usuário e que estava no local para comprar cocaína, enquanto o outro declarou atuar como “olheiro”, indicando pontos onde havia mais drogas escondidas. Nos locais apontados, foram encontradas duas bolsas contendo 0,336 kg de cocaína, 0,282 kg de maconha e R$ 585,00 em dinheiro. Ambos foram levados ao Plantão Policial, onde o usuário foi liberado e o outro permaneceu preso por tráfico.

A terceira ocorrência foi registrada no Jardim Lucélia, na Rua Grécia, após uma denúncia anônima informar sobre o armazenamento de drogas em uma residência. No local, os policiais visualizaram o morador arremessando uma sacola sobre o telhado ao se identificar como polícia. Durante a vistoria, foram encontrados no imóvel uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. No telhado, a sacola continha 1,192 kg de cocaína, acondicionados em diversas embalagens. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.