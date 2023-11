Três tendências para empresas em 2024

Tendências- As novas tecnologias estão transformando diversos setores

do mundo corporativo. Um levantamento realizado pela Deloitte em 2023, apontou que cerca de 70% das empresas investirão em inteligência artificial (IA) até o final do ano.

A personalização da experiência do cliente, análise de dados e detecção de fraudes são fatores que podem ser aprimorados pelo uso da IA, sendo uma alternativa para redução de custos e na assertividade durante a tomada de decisões, por conta da capacidade de coletar e analisar grandes volumes de dados.

“Esse crescimento do uso da tecnologia pode levar a maiores oportunidades em mercados globais através da criação de parcerias eficazes por meio do digital. Um exemplo disso é o case da empresa Turaco, que alcançou mais de 70 mil trabalhadores da economia gig no Quênia e em Uganda, fornecendo serviços por meio de parcerias com plataformas digitais de transporte privado”, comenta Alberto Vargas, especialista em administração de empresas pela Universidade de Warwick (Inglaterra).

Com a transformação digital as empresas enfrentam desafios devido a restrições, como sistemas antigos baseados em mainframe, múltiplas plataformas centrais, complexidade de integração e fluxos de dados ineficazes. Esses obstáculos muitas vezes impedem a otimização da experiência do cliente, apesar da migração de dados e sistemas para plataformas em nuvem.

Vargas ressalta que a IA pode ser usada para personalizar a experiência do cliente, fornecendo oportunidades, conselhos e serviços relevantes com base em insights em tempo real sobre os clientes. Isso pode melhorar a integração com o público, a resolução de problemas, proporcionando uma experiência hiperpersonalizada.

“Essas tendências estão surgindo porque a satisfação do cliente é crucial para o sucesso a longo prazo das empresas. Então, as empresas estão explorando o uso da IA generativa e da análise avançada para melhorar a eficiência e a centralização no cliente”, explica o especialista.

3 Tendências para as empresas em 2024

Além da inteligência artificial, Alberto Vargas elencou as três principais tendências para o ambiente corporativo em 2024:

Prevenção de Riscos: o mercado está se movendo em direção a uma abordagem mais proativa na prevenção de riscos, em vez de apenas reagir a eles. Isso ocorre devido ao aumento na frequência e gravidade dos riscos globais, como mudanças climáticas e cibercrime. As empresas estão percebendo que prevenir perdas é tão crucial quanto cobri-las.

o mercado está se movendo em direção a uma abordagem mais proativa na prevenção de riscos, em vez de apenas reagir a eles. Isso ocorre devido ao aumento na frequência e gravidade dos riscos globais, como mudanças climáticas e cibercrime. As empresas estão percebendo que prevenir perdas é tão crucial quanto cobri-las. Uso de Tecnologia Avançada: a transformação do ambiente corporativo também está ligada à adoção de tecnologias avançadas. A análise de dados, inteligência artificial generativa e outras tecnologias estão sendo usadas para obter insights acionáveis a partir de novos dados disponíveis. Isso ajuda as empresas a tomarem decisões informadas e aprimorar seus serviços.

a transformação do ambiente corporativo também está ligada à adoção de tecnologias avançadas. A análise de dados, inteligência artificial generativa e outras tecnologias estão sendo usadas para obter insights acionáveis a partir de novos dados disponíveis. Isso ajuda as empresas a tomarem decisões informadas e aprimorar seus serviços. Missão de Sustentabilidade: As corporações estão se tornando embaixadoras da sustentabilidade e influenciando decisões e estratégias orientadas pelo propósito do cliente. Isso ocorre em resposta a ameaças existenciais, como mudanças climáticas catastróficas, e a preocupação com populações em vulnerabilidade.

“Outro fator observado é uma mudança em direção a um papel mais proativo com relação à diversidade, equidade e inclusão. Essas tendências refletem a evolução do setor em resposta a ameaças globais, pressões sociais e expectativas dos clientes”, finaliza Vargas.

Sobre Alberto Vargas

Jorge Alberto Vargas é formado em Master Business Administration pela Universidade de Warwick na Inglaterra. Possui experiência em gerência de finanças, planejamento, contabilidade, compliance e no desenvolvimento de equipes de alta performance. Já ajudou diversas empresas de diferentes tamanhos a atingir objetivos de inovação, custos e crescimento. Antes de morar no Brasil, trabalhou em mercados do México, Colômbia, Venezuela e Peru, sempre buscando entender a necessidade das empresas e a realidade econômica de cada país.