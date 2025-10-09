O evento “Tributo à Vida”, promovido pelo Instituto Rosa do Bem, reuniu mais de 600 pessoas na noite de quarta-feira (8), no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. O espetáculo marcou mais uma vez a campanha Por Amor à Vida, que reforça a importância da prevenção ao câncer de mama e da promoção da qualidade de vida, dentro da programação do Outubro Rosa.

A atração musical ficou por conta da banda Os Pitais, projeto filantrópico que reúne grandes nomes do rock nacional, como Andreas Kisser (Sepultura) e Kiko Zambianchi, além de Rodrigo Luminatti, Fernanda “Trouble”, Luis Fernando, Gustavo X, Dudu Batera, Eduardo Scalier e Igor Godoi.

Com um repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais, o grupo embalou o público, que cantou, dançou e se emocionou durante toda a apresentação.

Evento

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, celebrou o sucesso do evento. “Foi uma noite inesquecível. Ver o teatro cheio, com tanta energia boa, é uma prova de que a música tem o poder de unir as pessoas e espalhar amor e esperança. O Tributo à Vida é exatamente sobre isso: celebrar a vida e fortalecer nossa corrente de solidariedade”, destacou. “Nossa gratidão à banda Os Pitais, foi tudo maravilhoso e inesquecível”, completou.

O evento também teve ingresso solidário e arrecadou fraldas infantis tamanho RN, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A campanha Por Amor à Vida 2025 segue com diversas ações ao longo do mês, incluindo a tradicional iluminação rosa da Avenida Brasil, a realização de 600 mamografias gratuitas, palestras sobre prevenção ao câncer de mama e a Caminhada Por Amor à Vida, marcada para o dia 19 de outubro.