Tributo ao Show Amigos encerra programação do Modão dos Apaixonados no Tivoli

O mês de junho no Tivoli Shopping foi marcado por romance, tradição e muita música boa. E para fechar com chave de ouro a programação do Modão dos Apaixonados, o centro de compras recebe nesta quinta-feira, dia 26, a Banda Brasil com um emocionante tributo ao Show “Amigos”, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação. A apresentação é gratuita.

Ao longo de todo o mês de junho, o público acompanhou no Modão dos Apaixonados shows gratuitos que prestaram tributos a Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Lauana Prado.

Com mais de 35 anos de estrada, a Banda Brasil encerra a programação apresentando um tributo aos ícones do sertanejo que marcaram gerações: Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, artistas que integraram o lendário projeto “Amigos”, sucesso absoluto nos anos 1990 e retomado com grande repercussão em 2019.

A Banda Brasil se destaca por seu repertório eclético, apresentando grandes sucessos.

“O Modão dos Apaixonados foi pensado como uma forma de oferecer entretenimento gratuito de qualidade e fechar essa edição com o tributo ao projeto ‘Amigos’ é uma maneira emocionante de celebrar a força da música sertaneja e o carinho do público que nos acompanhou nas apresentações”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Serviço

Modão dos Apaixonados – Banda Brasil, com tributo ao show Amigos

📅 Data: 26 de junho de 2025

⏰ Horário: 19h30

📍 Local: Praça de Alimentação | Tivoli Shopping

