Trio rouba farmácia, é cercado, rebate na bala e vai em cana

Após um o alerta emitido pela “Muralha Digital” no início da madrugada desta quarta feira(07), de um veículo modelo City com histórico de roubos em farmácias dar entrada no município, equipes da Gama em patrulhamento avistaram o veículo pela Avenida da Saudade.

Sinais sonoros e luminosos emitidos pela viatura foram ignorados pelo condutor do veículo, dando início as acompanhamento que se estendeu pela rodovia Anhanguera, chegando a Rodovia Bandeirantes em Campinas, onde no km 88, o veículo acabou perdendo a direção, colidindo em um caminhão e parando no acostamento.

Tres indivíduos desembarcaram do veículo, e correram para um matagal, momento em que um deles, efetuou um disparo de arma de fogo contra a equipe que revidou.

Após a chegada do apoio da Romu, Policiamento Rodoviário e PM, foi feito uma incursão na mata para realizar um cerco.

Um indivíduo de de 19 anos foi localizado escondido na mata e confessou o roubo a uma farmácia na cidade de Limeira, juntamente com outros dois comparsas e que adentraram em Americana com a intenção de realizar o roubo de medicamentos de alto custo em outra farmácia.

Durante as buscas no veículo utilizado na fuga, foi localizado uma réplica de pistola, vários medicamentos de alto custo e uma certa quantia em dinheiro. Além da vítima da cidade de Limeira, uma segunda vítima de de roubo a uma farmácia de Valinhos também reconheceu o criminoso.

A ocorrência segue em andamento na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

