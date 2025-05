Trio saia do mato com muita droga, perderam tudo

Um trio de homens que estaria se preparando para vender ou ‘preparar’ drogas para a venda foi detido na noite desta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu próximo ao condomínio Manacás, no Residencial das Árvores. Foram mais de 3 kg de droga ‘pré pronta’ para a venda.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

DATA: 09/05/25 HORA: 20:21

LOCAL: AV RUTH G. ROQUE N°1190 (fundos)

APREENSÃO DE DROGAS com Trio

Durante patrulhamento, esta equipe tática na tentativa de acessar os fundos do bloco manacá , visualizou 3 indivíduos saindo de uma área de mata ao fundos deste referido bloco, sendo que um deles trazia consigo uma caixa de papelão, ao notarem a aproximação da equipe

Tais indivíduos retornaram em desabalada carreira para o interior da mata sendo perdidos de vista devido a distância e baixa luminosidade, no entanto foi realizado uma incursão bem como varredura em meio a vegetação momento em que no interior de uma cocheira em estado de abandono foi localizado 2 caixas de papelão que continham em seu interior:

-540 porções de maconha (790gr)

-1 Tijolo de maconha (600gr)

-770 micro tubos de cocaina (465gr)

-1980 pedras de crack (1.821kg)

-12 mil micro tubos vazios.

Diante do exposto, nos deslocamos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos deliberou pela apreensão das drogas e objetos após registro da ocorrência.

Mais notícias da cidade e região