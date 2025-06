Trump ataca Irã e agora quer paz

Em um ataque inédito desde 1979, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares no Irã, neste sábado (21), entrando oficialmente na guerra entre Israel e Irã. Segundo o governo americano, as aeronaves já deixaram o espaço aéreo iraniano.

O Irã confirmou que sua principal unidade nuclear foi atingida. Trump pediu o fim do conflito, mas o bombardeio pode provocar retaliações — diretas ou por milícias aliadas do Irã no Oriente Médio. Especialistas alertam: o cenário caminha para uma guerra aberta.

Se o ataque atingiu material radioativo, há ainda o risco de vazamento e contaminação.

Trump sai de herói da Paz para senhor da Guerra

Um dos principais discursos durante a eleição de 2024 feitos por Donald Trump estava trazer o fim dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e os ataques de Israel a Gaza. Mas o que se tem observado é uma escalada dos conflitos agora com os EUA entrando na batalha.