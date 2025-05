Depois de fazer ameaças e tentar impor seu modelo, o governo Trump recuou das tarifas contra a China e animou os mercados internacionais. A decisão foi anunciada no final da madrugada desta segunda-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As sobretaxas que iriam para 145% no caso dos EUA e 125% no caso chinês caíram para 30% dos norte americanos e 10% dos chineses.

A Casa Branca de Trump acaba de publicar uma declaração sobre o acordo comercial histórico entre os EUA e a China

Tarifas dos EUA sobre a CHINA: 145% – > 30%

Tarifas da China sobre a AMÉRICA: 125% – > 10%

Veja notícias internacional e turismo