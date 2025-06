Descoberto túnel clandestino até agência bancária de Sumaré

O que era pra ser um simples problema de abastecimento de água na tarde de quinta-feira (26) em um posto vizinho a uma agência da Caixa Econômica Federal no Jardim Denadai, em Sumaré, se tornou algo maior. Um encanador chamado descobriu um túnel de 30 a 40 metros de extensão, escavado clandestinamente até a agência, que chamou a atenção das forças de segurança e da própria Polícia Federal, que investiga o caso.

Durante a realização do serviço pelo profissional, o solo cedeu e revelou a estrutura do túnel, que já alcançava a parte subterrânea do banco. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas. A Polícia Federal assumiu a investigação, por envolver um banco nacional, instaurando um inquérito com prazo inicial de 30 dias para apuração dos fatos.

O delegado e chefe da PF em Campinas, Edson Geraldo de Souza, afirmou que se trata de um trabalho de engenharia ‘considerável’. “É um túnel que vai até o interior da agência, sem ultrapassar as estruturas de concreto, mas que chega a um ponto crítico”, detalhou. Conforme relatos, a escavação apresentava fiação instalada (ainda sem uso), além de escoramento com madeiras, algumas visivelmente novas e outras em processo de apodrecimento, o que sugere que a construção pode ter se estendido por um longo período.

De acordo com a PF, a passagem subterrânea se conecta a uma galeria pluvial na Rua Eliseu Teles de Mendonça, que pode ter sido o ponto inicial do plano. No local, os bombeiros encontraram uma bomba d’água, cuja função específica ainda será determinada pela perícia. É uma situação de furto qualificado, com rompimento de obstáculo. Esse tipo de artimanha é utilizado por integrantes de organizações criminosas pra cometer furtos em agências bancárias.

A Polícia Federal também está fazendo uma apuração minuciosa em câmeras de segurança da região para identificar movimentações consideradas suspeitas próximas à galeria, além de buscar vestígios genéticos e materiais que possam levar aos envolvidos.

